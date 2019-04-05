"أنصار الله" تسيطر على مواقع لقوات الحكومة جنوب شرقي تعز

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أن "الجماعة والقوات الموالية لها نفذت عملية نوعية على مواقع للقوات الحكومية ​اليمن​ية المدعومة من ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي محافظة تعز جنوب غرب اليمن".

وأوضحت أن "العملية تكللت باستعادة مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية خلال زحف لها الأيام الماضية"، مشيرة إلى "تكبيد القوات الحكومية، خلال العملية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأعلنت القوات الحكومية، أمس الخميس، إحباط هجوم واسع لـ"أنصار الله" على جبل الرضعة في جبهة الأقروض، وإلحاق خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف المهاجمين.