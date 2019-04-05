الجديد: توقيف مختار شقرا السابق وشخص آخر بجرم التعدي على مشاعات البلدة

افادت قناة "الجديد" انه "بتوجيهات من المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ اوقفت القاضية ايمان العبدالله مختار ​بلدة شقرا​ السابق حسن سلمان والمدعو حسن احمد عواضة لثبوت تورطهما ب​تزوير مستندات​ والتعدي على مشاعات البلدة وحولتهما الى قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​".

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