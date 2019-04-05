النشرة: بلدية دير الزهراني تطلق حملتها الدعائية للحد من السرعة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن بلدية ديرالزهراني أطلقت حملتها الدعائية والاعلامية للحد من السرعة والوقاية من ​حوادث السير​ على طول الطريق العام في ديرالزهراني تزامنا مع وضع اشارات ضوئية تنبيهية عند التقاطعات والبدء بأعمال الصيانة لأعمدة الانارة.

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