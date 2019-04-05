جرح سوري في حادث سير ببلدة مشحا العكارية

جرح النازح السوري (سراج ع. مواليد 1977) في ​حادث سير​ في ​بلدة مشحا​ العكارية. ونقله مسعفو "​الصليب الأحمر اللبناني​" الى ​مستشفى​ عبد الله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج، وحالته الصحية مستقرة.

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