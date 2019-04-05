جرح سوري في حادث سير ببلدة مشحا العكارية

جرح النازح السوري (سراج ع. مواليد 1977) في حادث سير في بلدة مشحا العكارية.
ونقله مسعفو "الصليب الأحمر اللبناني" الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج، وحالته الصحية مستقرة.
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