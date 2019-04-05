البعريني: جامعة عكار باقية في مكانها ويجب وضع آلية عمل لملف الطرقات

أقامت لجنة التعاون البلدي في دير دلوم - ذوق المقشرين، لقاء موسعا تخللته مأدبة غداء تكريمية على شرف عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ وامين عام ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ بحضور رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات وجمعيات وفاعليات.

خير أكد "أنّ هناك تواصل مع الجميع بغية تحسين الأحوال ولا يخفى على أحد الوضع المادي السيىء، والدليل على جهدنا القائم هو 10 مهنيات قمنا بها والعديد من المشاريع المختلفة وسنتابع كل الملفات الحيوية". واستغرب الخير بعض الأحاديث عن "قيامنا بإنشاء المهنيات وتعبيد الطرقات" متسائلا " هل نحن نقوم بهذه المشاريع لمصالح شخصية؟ أوليست مشاريع لكل المناطق وخاصة عكار والتي حرمت الكثير من المشاريع".

من جهته، اكد البعريني ان "هناك استثمارا ب​النفط​ بقيمة 2 مليار ليرة. والى جانب البلوك رقم 2 هناك المنطقة الصناعية وهذه سوف تكون منصة هامة للحركة الصناعية في عكار". وشدد على ضرورة "فتح ملف المطار وأن اهميته بموازاة الملف النفطي"، مضيفا ان"هناك أزمة خانقة وصعوبة في تأمين السيولة نتيحة لوقف الأموال إلى البلديات وغيرها".

وختم البعريني، ان "بما يخص الجامعة في عكار موقفنا حاسم وهي باقية في مكانها، ونطالب اللواء خير بضرورة وضع آلية عمل جدية للانتهاء من ملف الطرقات في عكار بشكل دائم".