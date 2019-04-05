الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتقلّب محليًا يومي السبت والأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وبداية ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، كما تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة على المرتفعات الشمالية بدءًا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيًأ مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية يتحوّل تدريجياً خلال النهار الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل. كما يتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية في ​البقاع الشمالي​ بعد الظهر وخلال الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مع رياح ناشطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرراة على الساحل ودون تعديل يُذكر على الجبال والداخل.