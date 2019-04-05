وزير الداخلية الليبي يعلن عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على مطار طرابلس

أعلن وزير الداخلية في ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على مطار طرابلس الدولي القديم، مشيراً إلى أن المعارك تدور في قصر بن غشير.

وفي حديث لقناة "ليبيا الأحرار"، لفت إلى أن "المعركة ستستمر إلى حين ​القضاء​ على مصدر هذه ​القوات​ التي خرجت لمهاجمة العاصمة".

بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​فايز السراج​ عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية.

وكان المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ قد أعلن، في وقت سابق، عن سيطرة قوات الجيش على مطار طرابلس الدولي وقصر بن غشير.

Advertisements

وأعلن "الجيش الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية لحكومة الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.

ومنذ سقوط نظام ​معمر القذافي​ في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "​الجيش الوطني​ الليبي".