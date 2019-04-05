مجموعة الدول السبع الكبرى: نعارض بشدة أي عمل عسكري في ليبيا

أعلنت مجموعة ​الدول السبع الكبرى​، في بيان، "أننا نعارض بشدة أي عمل عسكري في ليبيا"، مشددة على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".

واعتبرت المجموعة أن "أي جهة يتؤجج الصراع تضر بالأبرياء وتقف في طريق السلام"، داعية إلى وقف العمليات العسكرية في طرابلس.

وتضم المجموعة كلا من كندا و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ و​اليابان​ و​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​.

وأعلن "​الجيش الليبي​" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

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فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية لحكومة الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.

ومنذ سقوط نظام ​معمر القذافي​ في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "​الجيش الوطني​ الليبي".