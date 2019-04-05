"الأورمان" تُنظم حفل زفاف لـ١٢٠ شابًا وفتاة بدريم بارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد النجار:

نظمت جمعية الأورمان، مساء الجمعة، حفل زفاف لـ١٢٠ شابًا وفتاة من الأيتام، وذلك بملاهي دريم بارك في مدينة ٦ أكتوبر.

حضر حفل الزفاف عددًا من الشخصيات العامة منهم: الفنان نضال الشافعي والإعلامية إيمان الحصري، فضلا عن وفد من وزارة الداخلية، وقيادات جمعية الأورمان.

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وقال اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان إن الجمعية ساهمت في إقامة حفلات زفاف ٥٠٠ عريس وعروسة بجميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم.

وأضاف شعبان في تصريحات لمصراوي، على هامش الاحتفال، أن كل عروسة تتسلم شيك بمبلغ ٧ آلاف جنيه وهدايا عينية.

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