"الدول السبع" تدعو لوقف القتال في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

دعا وزراء خارجية مجوعة الدول السبع، لوقف العمليات العسكرية في ليبيا، بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والميليشيات المنتمية لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

واجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى المؤلفة من القوى الغربية الرئيسية واليابان، اليوم الجمعة، في منتجع دينار الفرنسي الساحلي، مع تصدر التهديدات الالكترونية للديمقراطية والتدخل الأجنبي على جدول أعمالهم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أثناء ترحيبه بنظرائه بعد ظهر اليوم الجمعة: إن "الوزراء سيبحثون "كيفية تقوية ديمقراطياتنا التي تتعرض لتداعيات الثورة الرقمية وممارسات التدخل".

وذكر لو دريان، أن الحكومات "يجب أن تتصرف بطريقة مسؤولة في المجال الإلكتروني".

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وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، خلال مأدبة عشاء عمل، سيركز الوزراء على أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك سبل منع العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة.

وقبل إنهاء محادثاتهم يوم غد السبت، يعتزم الوزراء أيضا بحث قضايا الإرهاب والتهريب في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، حيث تساند القوات الفرنسية القوات المحلية ضد المقاتلين الجهاديين.

وتخلف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حضور الاجتماع، وأرسل نائبه جون سوليفان، لكن مصادر دبلوماسية فرنسية رفضت أي تفسيرات تؤول ذلك على أنه ازدراء، مشيرة إلى المحادثات بين لو دريان وبومبو خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن يوم الخميس.

وينتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، بشكل صريح طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادية الجانب لسياسته الخارجية.