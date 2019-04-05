بريطانيا تحذف عبارة "الاتحاد الأوروبي" من جوازات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

بدأت السلطات البريطانية في طرح جوازات سفر لمواطنيها بدون عبارة "الاتحاد الأوروبي"، رغم فشل خروجها من التكتل الأوروبي حتى الآن.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن تلك الخطوة من جانب المملكة المتحدة، أغضبت المتقدمين للحصول على جوازات سفر جديدة، لافتة إلى أنهم كانوا يأملون في التمسك بشعار عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية، بيانًا جاء فيه أن حذف عبارة "الاتحاد الأوروبي" كان جزءًا من عملية إعادة تصميم لجوازات السفر، والتي ستنم في النهاية عن إصدار جوازات سفر بريطانية زرقاء قديمة في "أواخر 2019".

وأوضحت أن جوازات السفر التي تتضمن عبارة" الاتحاد الأوروبي" سوف تستمر في إصدارها لفترة قصيرة بعد تاريخ مارس 2019.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن إدراج عبارة "الاتحاد الأوروبي" كان جزءًا من سياسة التكتل الأوروبي ولكن ليس ملزمًا قانونيًا، وأن المستهلكين الذين يحصلون على جوازات سفر جديدة في الأشهر المقبلة ليس لديهم ما يدعو للقلق.

وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لإرجاء عملية الخروج من الاتحاد مرة أخرى حتى الثلاثين من يونيو.

ومن المقرر في الوقت الراهن للمملكة المتحدة أن تغادر الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان، ولم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للانسحاب من الاتحاد حتى الآن.

واقترحت رئيسة الوزراء أنه متى توصل أعضاء البرلمان إلى اتفاق فستكون المملكة المتحدة قادرة على المغادرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو.