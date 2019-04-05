احتفال بلون الدم.. كيف أفسد عطل فني بجرار فرحة يوم اليتيم في البدرشين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"ناموا بدري يا ولاد علشان بكرة هنخرج ونفرح" بهذه الكلمات زفت مُشرفة تعمل في إحدى دور رعاية الأيتام خبرا سارا للأطفال ليلة البارحة، فتلهف الصغار شروق شمس اليوم الجديد للاستمتاع ببرنامج ترفيهي أعد لهم خصيصا بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

صباح اليوم الجمعة، استعد الأطفال للمغادرة، اصطفوا أمام الجمعية الشرعية بقرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انتظارا لقدوم الحافلة التي ستقلهم إلى محل الحفل المقرر إقامته بجمعية شرعية في مدينة السادس من أكتوبر بينما يقترب جرار زراعي بمقطورة محملة بكمية من السباخ.

صراخ وعويل، كر وفر، تلخص الكلمات سالفة الذكر، المشهد لدى انقلاب المقطورة وسقوط الحمولة على الأطفال، فأسرع المشرفون على الدار بإنقاذ "أحباب الله" واستدعاء الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

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داخل مكتبه كان العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين ينهي بعض الأعمال المكتبية استعدادا للتوجه إلى المسجد القريب لأداء صلاة الجمعة، يقطع انهماكه في العمل صوت جهاز اللاسلكي بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بقرية مزغونة، فأسرع بالانتقال إلى محل البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه لدى صعود الجرار "مطلع" بداية الشارع محل الواقعة، حدث عطلًا فنيًا، أفقد قائده السيطرة على عجلة القيادة، ما أسفر عن انقلاب المقطورة وسقوط الحمولة على الأطفال المنتظرين أمام الجمعية الشرعية.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن الحادث نتج عنه مصرع الطفل "بلال" 7 سنوات متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، وإصابة 3 آخرين وهم: "تهامي .ع" 15 سنة بكسر بالمفصل الأيسر، و"عبدالرحمن .م" 10 سنوات بكسر في الحوض، و"صالح .ع" 13 سنة، نُقلوا إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت قوة من قسم شرطة البدرشين بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث على السائق المتسبب في الحادث ويدعى "أحمد. س" 39 سنة، مقيم قرية مزغونة، والذي أرجع سبب الحادث إلى عطل مفاجئ في الجرار، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.