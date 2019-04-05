الأوقاف تستنكر حادث زاوية "الرحمة".. وتؤكد: لا نقصر في حق العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استنكرت وزارة الأوقاف بشدة، مصرع خطيب بزاوية الرحمة في الهرم، اليوم، على يد أحد الأشخاص، أثناء إمامته للمصلين في صلاة الجمعة.

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن أسفها وإدانتها بشدة للحادث، معلنة أنها تتابع بترقب شديد نتائج التحقيقات.

وأكدت الأوقاف، أنها لا تقصر في حماية العاملين بها وأن الشخص الذي حاول الاعتداء على إمام أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية، تم القبض عليه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية، كما تم إحالته للمحاكمة، وحددت جلسة ١١ أبريل الجاري لمحاكمته في محاولة الاعتداء على إمام المسجد أثناء أداء خطبة الجمعة.

ولفتت إلى أنه تم القبض على مرتكب جريمة اليوم، وجار التحقيق معه وستكشف جهات التحقيق كل ما يتصل بملابسات الحادث.