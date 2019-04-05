المنتدى العالمي للتعليم العالي يناقش أهمية الابتكار في التدريس وتصميم المناهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة حوارية بعنوان "الرؤى المبتكرة 1"، اليوم الجمعة، ناقش خلالها أهمية الابتكار في التدريس وتصميم المناهج والبحوث وتدويل الجامعات، وتقديم البرامج الأكاديمية، وخلق نموذج تعليمي متميز، وثقافة نقل المعرفة، والشراكات بين الجامعات، وبرامج ريادة الأعمال وتسويق الأبحاث.

واستعرض المهندس إلبيدو رومانو، الأستاذ بجامعة يونيوتينيو للتعليم عن بعد في إيطاليا، أهم الأنشطة والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعته في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى نجاح جامعته في ابتكار دورات لمختلف الدرجات العلمية مثل درجة الماجستير في مجال الابتكار التكنولوجي، ودرجة الدكتوراة في مجال الهندسة التكنولوجية.

وأوضح أن لديهم مشروعات بحثية أوروبية يتم تمويلها من "إيراسموس +"، بالإضافة إلى أنشطة بحثية في مختلف الكليات وفقا للقطاعات البحثية لتحقيق المزيد من الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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من جانبه، أكد المهندس وائل المنياوي استشاري تكنولوجيا المعلومات بكندا، تأثيرات ابتكارات تكنولوجيا المعلومات على المجتمع، وأن هناك الكثيرين الذين يتأثرون باستخدام الهاتف المحمول، فضلا عن توفير مليارات الدولارات في الرعاية الصحية مع ابتكارات التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف أنه يمكن توفير فرص التعليم لـ40 مليونا يسكنون في المناطق النائية، فضلاً عن الآثار الاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ومنها خلق فرص عمل جديدة، ودورها في تطوير مهارات المستقبل وبالتالي يتطلب تطوير المناهج التعليمية.

وحاضر في فعاليات الجلسة، البروفسيور ديفيد روني مدير برنامج بحوث الطاقة المستدامة بجامعة كوين في أيرلندا، وأدار الجلسة أحمد حزيم أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي أعماله غداً السبت، والذي افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجموعة من الدول العربية والأوروبية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.