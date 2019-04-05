مصر في أسبوع| رفع الأجور والمعاشات.. وظهور مبارك.. ومرحلة حذف جديدة بالتموين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها أعلان الرئيس السيسي، السبت الماضي، تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه، كما شارك الرئيس السيسي، يوم الأحد، في القمة العربية بتونس.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن موافقتها على الموازنة الجديدة وبدء مناقشتها في مجلس النواب. ويوم الأربعاء أعلنت وزارة التموين موعد تطبيق المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين، كما الرئيس السيسي يوم الخميس العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز أحداث الأسبوع..

السيسي يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف العلاوات

شهد السبت، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى من الأجور والمعاشات والعلاوات الدورية والاستثنائية بداية من 30 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت هذه القرارات من أجل تخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال التفرات الماضية على المواطنين، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وصمة عار "نص الكلمة"

وشهد يوم الأحد حضور الرئيس السيسي القمة العربية التي استضافتها تونس، وقال السيسي، إن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وصمة عار حقيقية على الجبين الدولي، إذا استمر ضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، مطالبًا بتفعيل مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل مقابل تحرير الأراضي العربية المختلفة وتنفيذ القرارات الدولية القائم على التمسك الكامل بكل الحقوق المشروعة ورفض أي محاولة للالتفاف عليها، للتفاصيل اضغط هنا..

المتحدث العسكري: "إيديكس" يفوز بجائزة أفضل معرض تجارى عالمى لعام 2018

وشهد أيضا يوم الأحد، فوز معرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية الذي نظمته مصر ديسمبر الماضي، بجائزة أفضل معرض تجارى عالمى لعام 2018 من منظمة En Award الإنجليزية لتقييم المعارض، للتفاصيل اضغط هنا..

توجيه حكومي جديد بشأن العلاوة الدورية للموظفين

وعقد يوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين فى الدولة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره ١٥٠ جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى ٧٥ جنيهًا، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للتفاصيل اضغط هنا..

الموازنة الجديدة تصل مجلس النواب.. و301 مليار جنيه للأجور

وفي ذات يوم الإثنين، أرسلت وزارة المالية، الموازنة الجديدة إلي مجلس النواب، وقال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة شمل عدة أرقام هامة حول الإيرادات والتي تمثلت في: الضرائب وبلغت 856 مليارًا و616 مليونًا و274 ألف جنيه، وإيرادات أخرى بلغت 277 مليارًا و800 مليون جنيه، إضافة إلى 3 مليارات و805 ملايين جنيه منحًا، للتفاصيل اضغط هنا..

في أول تعليق.. سعيد حساسين يكشف سبب وقف بث قناة الرافدين

وشهد يوم الإثنين، وقف بث قناة الرافدين، حيث كشف سعيد حساسين، النائب البرلماني ورئيس القناة، عن أسباب وقف بث القناة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب المنطقة الحرة الإعلامية لوقف القناة لحين توفيق أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، للتفاصيل أضغط هنا..

"حيازة 10 أفدنة وسيارة 2015".. 7 معايير جديدة لحذف غير المستحقين من البطاقات

ويوم الثلاثاء، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة الصحة: نعمل على تعزيز صحة 5 ملايين "لاجئ" في مصر

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، على رأس وفدٍ من الوزارة ضم الدكتور تامر عصام نائب الوزيرة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، في أعمال الدورة الـ 5 المقامة على هامش لجنــة الأمم المتحدة للسكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

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"ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات".. 5 توجيهات من السيسي للحكومة

كما شهد الثلاثاء، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي وجوتيريش يبحثان جهود الأمم المتحدة إزاء أزمات المنطقة العربية

ويوم الأربعاء، بحث فيما بحث يوم الأربعاء الرئيس السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودور السكرتير العام في حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وليبيا واليمن وجهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين وسبل محاربة الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة في إطار المنظمة الدولية والتعاون مع مصر في هذا الصدد، للتفاصيل اضغط هنا..

"التموين" تعلن موعد تطبيق المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين

وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تبدأ اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شركات البطاقات الـ3، إعلام المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم عبر بون صرف حصص السلع التموينية أو الخبز عن شهر أبريل الجاري، للتفاصيل أضغط هنا..

بعد موافقة الحكومة.. وزير المالية يكشف موعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية

كما شهد الأربعاء، إعلان محمد معيط وزير المالية موافقة مجلس الوزراء على العلاوة الدورية والاستنائية وقدرها 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10 % لغير الخاضعين على أن يتم إضافتها للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه، للتفاصيل اضغط هنا..

وفاة المفكر أحمد كمال أبوالمجد

غيب الموت المفكر والقانوني الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وزير الإعلام الأسبق، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أعلن الناشر إبراهيم المعلم، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يفتتح المنتدى العالمي للتعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وشهد الخميس، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت أولى جلسات المنتدى العالمي الأول للتعليم والبحث العلمي عن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع اجتماعات البرلمان الدولي في قطر

أعلنت برلمانات مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في بيان مشترك، رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلمانى الدولى، وعدم المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، للتفاصيل اضغط هنا..

"تذاكر للركوب واقفًا".. كامل الوزير يكشف استراتيجية مواجهة زحام القطارات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم زيادة عدد الشبابيك ووضع أكشاك في كافة المحطات للتسهيل على الركاب في قطع التذاكر لمنع تعرض الراكب إلى الغرامة، لافتا إلى أنها ستكون محددة لمنع التكدس داخل عربات القطارات، للتفاصيل اضغط هنا..

بالصور- السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وشهد يوم الخميس تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

ظهور جديد لـ مبارك وأسرته بصحبة شاعر خليجي (صور)

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