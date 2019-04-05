"فرانس براس": قوات حفتر تتراجع قرب العاصمة الليبية

قال مصدر أمني إن القوات الموالية لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر تم طردها اليوم، الجمعة 5 أفريل 2019، من نقطة تفتيش رئيسية على بعد أقل من 30 كيلومترا من طرابلس، لتفقد بذلك تقدمها السريع إلى العاصمة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن الجماعات المسلحة من بلدة الزاوية الساحلية غرب طرابلس استعادوا القاعدة بعد "تبادل قصير لإطلاق النار".

ويعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عقد جلسة مشاورات عاجلة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا.

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وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على "تويتر": "دعت المملكة المتحدة لعقد اجتماعا لمجلس الأمن، لإجراء مشاورات خاصة بشأن الوضع في ليبيا في الساعة 15:00 من يوم الجمعة.

وسيقوم غسان سلامة، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باطلاع أعضاء المجلس على الوضع الحالي".