خلال لقائه وزير خارجيتها ... بشار الاسد يعلق على ما يحدث في فنزويلا

قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، إن ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حدث في سوريا وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل.

وأضاف الرئيس السوري أن ذلك يقوض القانون الدولي ويتنافى مع أهم مبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في احترام سيادة الدول وحق شعوبها في تقرير مصيرها.

وأكد بشار الأسد أن سياسة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تجاه ما يحصل في فنزويلا، وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية وفرض الحصار والعقوبات عليها، أصبح نهجا تعتمده هذه الدول ضد كل من يتخذ مواقف لا تتوافق مع سياساتها.

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من جانبه، أكد خورخي أرياسا أن الأدوات والخطوات التي تستخدمها الدول المعادية لفنزويلا هي نفسها التي استخدمت لإشعال الحرب في سوريا.

وأضاف أن ما يحصل في بلاده هو حلقة في سلسلة من المحاولات الأمريكية المتواصلة منذ عقود للسيطرة على قرارها المستقل وعلى مقدرات الشعب الفنزويلي.

وشدد الدبلوماسي الفنزويلي على أن الدول التي عملت على تأجيج الأوضاع في بلاده أخطأت في تقدير مؤهلات الشعب الفنزويلي الذي أظهر أنه قادر على المقاومة والدفاع عن بلده والحفاظ على أمنه واستقراره في وجه كل ما يخطط له من الخارج.