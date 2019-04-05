عاجل / الجيش الليبي يعلن سيطرته على قرية سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس

اعلن الجيش الليبي منذ قليل ان قواته تمكنت منذ قليل السيطرة على قرية سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس . و تسود حالة من التضارب حول مآلات المعارك الدائرة بين قوات السراج و الجيش الليبي الذي اعلن قائده المشير حفتر مساء امس بداية الزحف للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس فيما اعلن فائق السراج " النفير العام " للتصدي لكل المحاولات الرامية " لضرب الشرعية"

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