التحوّلات الميدانيّة في ليبيا / الأمين العام للأمم المتحدة يتحوّل إلى بنغازي

غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى طبرق وبنغازي، في إطار زيارته التي يجريها في ليبيا قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أغادر من طرابلس إلى طبرق وبنغازي. هدفي لا يزال هو نفسه: تجنب المواجهة العسكرية»، مؤكدًا أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، بل حل سياسي».

وكان أنطونيو غوتيريش قال خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس في طرابلس، إنه «مستعد لقيادة مبادرة مناسبة للحل إذا سمحت الظروف».

وناشد «جميع الأطراف بقوة بوقف التصعيد العسكري واللفظي»، مضيفًا «لابد من استئناف الحوار».

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من جانبها، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة الخميس «كلّ الأطراف» في ليبيا إلى خفض «التوترات فوراً»، قائلا: «في هذا الوقت الحسّاس من العملية الانتقالية في ليبيا، فإنّ التحرّكات العسكرية والتهديدات بإجراءات أحادية الجانب تهدّد فقط بإغراق ليبيا مجدّداً في الفوضى».

وأضاف البيان: «نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ ليس هناك حلّ عسكري للنزاع الليبي، وحكوماتنا تعارض أيّ عمل عسكري في ليبيا وستحمّل كلّ فصيل ليبي يؤجّج النزاع الأهلي المسؤولية».