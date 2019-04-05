الدفاع الروسية: خروج 985 مدنيا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا أمس

أفادت وزارة الدفاع الروسية بخروج 985 مدنيا أمس الخميس من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا، وذكرت أنهم نقلوا جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص.
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة: "خرج يوم
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