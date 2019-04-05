إصابة 35 شخصا جراء تصادم عشرات السيارات وسط إسبانيا

أصيب 35 شخصا بجروح أحدهم في حالة خطرة، اليوم الجمعة، جراء حادث مروري ضخم تصادمت فيه نحو 50 سيارة، حسبما أفادت خدمة الطوارئفي منطقة مدريد الإسبانية.
وأشارت الخدمة، في بيان، إلى أن الحادث وقع على طريق "A1" السريع قرب
وأسفر الحادث، الذي تسبب فيه تساقط الثلوج الغزيرة في المنطقة، عن إغلاق الطريق لساعات عدة.
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