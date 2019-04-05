رئيس وزراء العراق يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية ألمانيا

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وذكر بيان لمكتب عبد المهدي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن وزير الخارجية الألماني أكد خلال الاتصال رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. العراق والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأشاد عبد المهدى بالدور الذي تلعبه البعثة العسكرية الألمانية في إطار التحالف الدولي في محاربة داعش وتقديم الدعم الفني للقوات العراقية وأن هذه البعثة تعمل بموافقة الحكومة العراقية وبرغبة مشتركة بين الطرفين للاستمرار في الجهود المبذولة لمحاربة داعش ودعم القوات المسلحة العراقية.

من جانبه، قال الوزير الألماني إن الكثير من الشركات الألمانية الكبيرة ترغب بالاستثمار في العراق ومنها شركة سيمنز، ورحب عبد المهدي بهذه المبادرة، مشيدًا بالدور الإيجابي لشركة سيمنز والشركات الألمانية لدعم العراق في قطاع الكهرباء.

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