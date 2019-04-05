إصابة 4 أطفال فلسطينيين بانفجار شرق غزة

أصيب أربعة أطفال فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مصادر طبية وصفت إصابة الأطفال الأربعة بالطفيفة.
وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهي منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.
منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة وينغص حياتهم ، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.
ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة
كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا
وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، وخلال الحروب الثلاثة الماضية على قطاع غزة يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام كميات هائلة من القذائف والصواريخ التي أدت إلى استشهاد الآلاف وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية وأثرت على إنتاجية الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.
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