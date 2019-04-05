الارشيف / اخبار العالم

المتحدث باسم حفتر: قواتنا تتقدم بنجاح نحو طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، أن قواته تتقدم بنجاح إلى العاصمة طرابلس من 3 محاور وسيطرت على مطارها الدولي.

 

وتعهد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، بأن العملية

العسكرية، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، "لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها".

 

Advertisements

وأوضح أن العملية العسكرية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس، مشيرا إلى أن قوات "الجيش الوطني الليبي" انطلقت

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من قاعدة الجفرة، ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية وأمنت بالكامل منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس الذي بات تحت "سيطرتها الكاملة".

 

وذكر المسماري أن قوات الجيش تقع حاليا على بعد 20 كم من جنوب المدينة، معتبرا أن "المعركة ستكون غدا على أطراف طرابلس"، وبين أن "التقدم القادم سيكون باتجاه الكريمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم حفتر: قواتنا تتقدم بنجاح نحو طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا