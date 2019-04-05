المتحدث باسم حفتر: قواتنا تتقدم بنجاح نحو طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، أن قواته تتقدم بنجاح إلى العاصمة طرابلس من 3 محاور وسيطرت على مطارها الدولي.

وتعهد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، بأن العملية

العسكرية، التي أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، "لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها".

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وأوضح أن العملية العسكرية هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس، مشيرا إلى أن قوات "الجيش الوطني الليبي" انطلقت

من قاعدة الجفرة، ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية وأمنت بالكامل منطقة ترهونة وصولا إلى مطار طرابلس الذي بات تحت "سيطرتها الكاملة".

وذكر المسماري أن قوات الجيش تقع حاليا على بعد 20 كم من جنوب المدينة، معتبرا أن "المعركة ستكون غدا على أطراف طرابلس"، وبين أن "التقدم القادم سيكون باتجاه الكريمية".