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وزير ألماني يبلغ عبد المهدي رغبة الشركات الألمانية الكبيرة بالاستثمار في العراق

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 أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات الألمانية الكبيرة ترغب بالاستثمار في العراق.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "رئيس

مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد خلاله رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".


وأضاف البيان، أن عبد المهدي أعرب عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، مشيدًا

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بالدور الذي تلعبه البعثة العسكرية الألمانية في إطار التحالف الدولي في محاربة داعش وتقديم الدعم الفني للقوات العراقية، وأن هذه البعثة تعمل بموافقة الحكومة العراقية وبرغبة مشتركة بين الطرفين للاستمرار في الجهود المبذولة لمحاربة داعش ودعم القوات المسلحة العراقية.


وتابع أن الطرفين أكدا أهمية التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوزير الألماني ذكر أن الكثير من الشركات الألمانية الكبيرة ترغب بالاستثمار في العراق ومنها شركة سيمنز.

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