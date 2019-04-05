رئيس الفلبين يهدد الصين بـ"عمليات انتحارية"

طلب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي من الصين سحب زوارقها الحربية من جزيرة باغ آسا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، محذرا من احتمال القيام بعمل عسكري إذا

لمستها بكين.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام النيابة العامة: "لن أتوسل، لكنني أخبركم فقط بأن عليكم أن تنسحبوا من باغ

آسا لأن لدي جنودا هناك".

Advertisements

وأضاف "إذا لمستم الجزيرة فهذه قصة أخرى.. عندها سأقول لجنودي بأن عليهم الاستعداد للمهام الانتحارية".

وأفاد الرئيس الفلبيني مرارا بأن الحرب مع الصين ستكون عقيمة وان الفلبين ستخسر وستعاني بشدة في هذه العملية.