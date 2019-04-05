مقتل 9 من مُسلحي طالبان في عمليات للقوات الأفغانية بجنوب البلاد

لقي 9 من مُسلحي طالبان مصرعهم، اليوم الجمعة، في عمليات نفذتها القوات الأفغانية للأمن الوطني في إقليمي زابل وباكيتا جنوب شرقي أفغانستان.
وذكرت مصادر عسكرية - في تصريحأوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن القوات المُسلحة الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت هجومًا في إقليم زابل أسفر
ولم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة والتي من بينها طالبان بخصوص هذه العمليات حتى الآن.
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