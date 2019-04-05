الدوحة تطرد موظفاً "عربياً" بطريقة مهينة من بعثتها بجنيف

أبوظبي (مواقع إخبارية) كشف تقرير لصحيفة «لوتون» السويسرية عن انتهاك قصر الدوحة حقوق موظف في بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة جنيف، وفصله تعسفياً رغم قضائه 20 عاما في خدمة قطر، بسبب تولي أحد أقرباء أمير قطر تميم بن حمد مهام البعثة هناك.

وذكر تقرير الصحيفة، الذي جاء بعنوان «20 عاماً من الاستنزاف في خدمة قطر»، أن الدوحة بعد أن استنزفت موظفا لديها بالبعثة القطرية في سويسرا لمدة 20 عاما، أنهت خدمته تعسفياً، وتم حرمان الموظف الذي يدعى فاضل الطاهر، سويسري ينحدر من أصل سوداني، وأمضى أكثر من نصف حياته وهو يعمل في ظلال الدبلوماسيين، من حقوقه المالية عن سنوات خدمته، أو تعويضه عن الفصل التعسفي، وتم حرمانه من أي مكافأة أو ضمان اجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تعهدات قطر، بمعاملة موظفها بشروط المكافأة والعمل في جنيف والالتزام بدفع حقوقه، فإنها لم توفِ بالالتزام.

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