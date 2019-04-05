وزير خارجية البحرين: انعقاد "عمومية البرلماني الدولي" في قطر يؤثر على مصداقيته

أبوظبي (الاتحاد) انتقد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، انعقاد الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في قطر، مؤكداً أن هذا يؤثر على مصداقية الاتحاد البرلماني الدولي. وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: كيف يعقد اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي في بلد ليس لديه إلا مجلس «كلام فاضي» غير منتخب؟. ألا يؤثر ذلك على مصداقية الاتحاد البرلماني الدولي؟.

وكانت الدول الأربع، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أصدرت بياناً مشتركاً أكدت خلاله عزمها مقاطعة اجتماع الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في قطر، نظراً لأن الدوحة لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، ومستمرة في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

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