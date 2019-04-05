مسؤول سعودي: تقاربنا مع العراق يحفظ استقرار المنطقة والعالم

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد سلمان الأنصاري، رئيس لجنة العلاقات السعودية- الأميركية (سابراك)، أن التقارب بين المملكة والعراق، كفيل «بحفظ استقرار المنطقة والعالم»، مضيفاً أن تعزيز التواصل بين الرياض وبغداد اتضحت أبعاده الاستراتيجية منذ 22 أكتوبر 2017، عندما وقع الطرفان في العاصمة السعودية اتفاق إطلاق «المجلس التنسيقي المشترك»، وذلك بحضور وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون. وأضاف الأنصاري، أن «المملكة اتخذت خطوات عملية لتعزيز وتنشيط العلاقات مع العراق، التي ظلت مُجمدة طوال العقود الـ3 الماضية، الأمر الذي تجلى بالاتفاق على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في أغسطس 2017، وإعادة تشغيل خط الملاحة الجوي بين الرياض وبغداد في أكتوبر 2017 بعد توقف استمر منذ 1990.

ولفت المسؤول السعودي إلى إعلان الرياض بمؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت خلال فبراير 2018 تخصيص 1.5 مليار دولار لمشاريع بهذا الخصوص في العراق، الذي دمرته الحروب، ومزقته الطائفية، والمذهبية، اللتان زرعتهما إيران بخبث شديد في البلاد. وتابع بالقول: «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضرورية لمواجهة الأعداء المشتركين الذين حاولوا توظيف انقطاع العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، لنشر الطائفية والمذهبية وتوظيف الشارع العراقي ليكون خنجراً في ظهر شقيقه العربي، وبالتالي فإن أي تقارب سعودي- عراقي، هو خطوة في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».

جاءت تصريحات الأنصاري غداة اختتام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك بين المملكة والعراق، التي استضافتها بغداد، والتي شهدت توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبرزها إبرام محضر للتعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي بين البلدين. وشمل المحضر العديد من الفقرات التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها، الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير سوق الطاقة، وحث المصانع والشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية على التعاون مع الجانب العراقي لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية. كما وقع الجانبان محضر الشروع بالعمل في المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين للشباب والرياضيين العراقيين، بكلفة مليار دولار.