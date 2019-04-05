إصابة 83 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إصابة 83 فلسطينياً بجروح، أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق القطاع ضمن مسيرات العودة.

وذكرت الوزارة أن العدد المذكور من الإصابات جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وبينهم حالة حرجة للغاية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في غزة دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات أمس، التي ترفع شعار «انتصار الكرامة».

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان: «أصيب 83 مواطناً على الأقل بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات الجمعة الـ53 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية». وأوضح أن بين المصابين «ثلاثة تتراوح حالاتهم بين الخطيرة والحرجة نقلوا إلى مستشفى الشفاء» بمدينة غزة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن عشرات المتظاهرين حاولوا اجتياز السياج الإسرائيلي الحدودي، وأطلق الجنود المتمركزون في غرف قناصة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن أحد المتظاهرين ألقى قنبلة صوتية تجاه الجنود قرب الحدود شرق غزة.

وقال مصدر أمني إن الجيش استخدم عدة قنابل غاز مسيل للدموع «يخرج منها دخان أحمر للمرة الأولى وقد يكون غازاً ساماً». وأشعل متظاهرون إطارات سيارات خلال الاحتجاجات.

وشارك عدة آلاف من الفلسطينيين في الاحتجاجات مع دخولها العام الثاني، وكانت بدأت في 30 مارس 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وتثبيت «حق العودة» للاجئين الذين نزحوا من ديارهم قبل سبعين عاماً، وفق ما أعلنت الهيئة المنظمة.

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية قبل أيام عن تقدم في وساطة مصر لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل على خلفية تظاهرات مسيرات العودة المستمرة منذ عام، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً، والتي قتل فيها 271 فلسطينياً.

وفي رام الله، رفضت الرئاسة الفلسطينية أمس تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في قطاع غزة، واعتبرتها «غير مسؤولة».

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان: «إن هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة، وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، وتعتبر تمهيداً لدويلة غزة التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها».

وأضاف أبو ردينة أن «موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضي دولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية».

واعتبر أن تصريحات نتنياهو «تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والمدعومة بشكل أعمى من قبل الإدارة الأميركية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي».

وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية كامل المسؤولية عن التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية.

وقال «تنكشف اليوم مرة أخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية».

وحذر من السياسة الإسرائيلية، وكل من يتماهى معها حتى لو كانت حركة حماس «التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة، الأمر الذي يهدد وحدة الأرض ومستقبل القدس ومقدساتها». كما حذر أية جهة داخلية أو إقليمية أو دولية من أن «تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية لإسرائيل والتي يرفضها الشعب الفلسطيني والأمة العربية».