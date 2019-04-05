"الهلال" يروي ظمأ أهالي "بئر علي" في شبوة

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والخدمية والإغاثية الهادفة إلى التخفيف من معاناة الأهالي في المحافظات اليمنية المحررة وتسهم في تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار.

و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏وقعت الهيئة في محافظة شبوة اتفاقية لتنفيذ مشروع استكمال إعادة تأهيل وصيانة مشروع مياه منطقة «بئر علي» التابع لمديرية «رضوم» الساحلية. ووقع الاتفاقية عن الهيئة حميد الراشد وعن الهيئة العامة لمياه الريف ناصر محمد باعوم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي هادي الخرماء وفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة. وشملت الاتفاقية تأهيل خط الإسالة بطول 4 كيلو مترات وبقطر 6 إنشات وتأهيل خزان المشروع القديم والذي سيسهم في توفير مياه صالحة للشرب لسكان منطقة «بئر علي» والمناطق القريبة منها. وعبر الأمين العام هادي الخرماء نيابة عن الأهالي عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ المشروع باعتباره إسعافي لما يعانيه أهالي المنطقة من الحرمان المستمر من عدم حصولهم على المياه، مضيفاً أن هناك دراسة لمشروع جديد لمنطقة «بئر علي» حيث تم تنفيذ حفر بئر ماء ارتوازي بتمويل المجلس المحلي وإشراف هيئة مياه الريف ومازال ينتظر النور لاستكماله من منطقة «الخبية» إلى منطقة «بئر علي» بطول 24 كم.

وفي السياق، واصلت الهيئة تسيير قوافل المساعدات الغذائية العاجلة صوب المناطق النائية في غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ضمن حملة المساعدات الإنسانية، التي أطلقتها الهيئة للتخفيف من معاناة المحتاجين في المحافظات اليمنية المحررة. ودشنت الفرق الميدانية للهيئة عملية توزيع نحو 200 سلة غذائية لأهالي منطقة «حصيحصة» بمديرية «بروم ميفع» تزامناً مع البرامج الإغاثية، التي تقدمها في عدة مناطق نائية بمحافظة حضرموت ضمن حملة الإغاثة المستمرة في إطار «عام التسامح». وأفاد عاملون في قطاع الإغاثة بأن عملية التوزيع استهدفت أكثر من 1000 شخص من الأسر الفقيرة والمحتاجة، التي تقطن في الخيام، موضحاً أن السلل الغذائية تهدف إلى سد الفجوة الغذائية للأهالي، الذين يعانون من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة بين أهالي المنطقة. وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي والتي ستخفف من معاناتهم مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

إلى ذلك، رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إقامة معرض فني أقيم في مدرسة «الفتح» بمديرية «التواهي» بمحافظة عدن في إطار الأنشطة الطلابية، التي تنفذها إدارة التربية والتعليم في محافظة عدن من أجل تنمية مواهب الطلاب والطالبات وإبراز مواهبهم وقدراتهم. و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏شارك مدير أمن عدن، اللواء الركن شلال علي شائع، في عملية الافتتاح التي أقيمت بحضور عدد من القيادات التربوية والتعليمية في عدن ومديرية التواهي، حيث عبر عن إعجابه بما قدمه الطلاب من تميز وإبداع عكست المواهب والقدرات التي يختزلونها.

وقدم اللواء شلال شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدمونه من دعم مستمر ولا محدود لصالح القطاع التعليمي من تأهيل المدارس وصيانتها ورفدها بالتجهيزات الحديثة وصولاً إلى رعاية الفعاليات والأنشطة والبرامج المدرسية، التي تهدف نحو بناء أجيال المستقبل المتسلحة بالعلم والمعرفة. وعبر عدد من الطلاب المشاركين في المعرض عن سعادتهم وفرحتهم بإقامة مثل هذه الأنشطة، التي تتيح لهم إبراز مواهبهم وقدراتهم في عدة مجالات، مقدمين الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على رعايتها لهذه الفعالية المدرسية، التي تأتي ضمن الدعم المتواصل واللامحدود الذي توليه الهيئة للقطاع التعليمي في عدن.

«خليفة الإنسانية» تعيد تأهيل مدرسة «سعد بن معاذ» في سقطرى

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ برامجها الرامية إلى إنعاش القطاع التعليمي والارتقاء بمخرجاته، وذلك ضمن جهودها الإغاثية المستمرة في أرخبيل سقطرى. وتبنت المؤسسة مشروع تأهيل مدرسة «سعد بن معاذ» في منطقة «نوجهر» بضواحي حديبوه، وذلك ضمن حزمة مشاريعها التنموية الرامية لتحديث البنية التحتية للقطاع التعليمي في سقطرى. ويتضمن المشروع تأهيل مبنى المدرسة ورفدها بالتجهيزات اللازمة مع بناء 4 فصول دراسية جديدة مع مرافقها، كما يتضمن المشروع تسوير المدرسة وتأمينها.



ويأتي هذا الدعم ضمن خطة مؤسسة «خليفة الإنسانية» في ترميم وتأهيل العديد من المدارس بسقطرى وإضافة فصول دراسية، وخاصة بعد تضررها من الأعاصير التي ضربت سقطرى مؤخراً.

وأطلقت المؤسسة مشروعاً لتأهيل وتنمية قدرات الطاقم التدريسي في عدد من المدارس في مديريتي «حديبوه» و«قلنسية»، حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات التدريس وكيفية التعامل مع الطلاب وإيصال المعلومات بالطرق الفاعلة والحديثة. وأشار مستشار مؤسسة «خليفة الإنسانية» لقطاع التربية والتعليم بسقطرى الدكتور أحمد عبدالمنعم، إلى أن المشروع يستهدف في المرحلة الأولى 5 مدارس رئيسية للتعليم الأساسي والثانوي في مديريتي «حديبوه وقلنسية»، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات في تلك المدارس يتلقون دورات مكثفة من أجل تنمية مهاراتهم التدريسية والارتقاء بها نحو الأفضل بما يخدم تحسين مخرجات العملية التعليمية في المستقبل القريب. وأضاف أن «مؤسسة خليفة الإنسانية تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة من خلال سلسلة المشاريع، التي تطلقها بشكل مستمر بدءاً من بناء وتأهيل المدارس وصولاً إلى رفدها بالتجهيزات الضرورية ودعم الطلاب والمعلمين بما يسهم في تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها».

وعبر عدد من المعلمين والمعلمات في سقطرى عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج التأهيلي، الذي تنفذه مؤسسة «خليفة الإنسانية»، موضحين أن الدورات ساهمت بشكل كبير في رفع وتنمية مهاراتهم المهنية.

وأشاروا إلى أن الدورات والمحاضرات، التي يخضعون لها تأتي في سبيل النهوض بمستوى مهنة التدريس في سقطرى والارتقاء بالمخرجات الطلابية المتسلحة بالعلم والمعرفة، مثمنين الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات في سبيل إنعاش القطاع التعليمي والارتقاء به نحو الأفضل.