الجيش الليبي يسيطر على قرية قرب طرابلس وجوتيريش يلتقي حفتر

قال شاهد عيان ومصدر عسكري إن قوات من الجيش الوطني الليبي سيطرت، اليوم الجمعة، على قرية تبعد 40 كيلومتراً جنوبي طرابلس.

وأكد شاهد من سكان المنطقة أن قوات الجيش سيطرت على قرية "سوق الخميس" بعد اشتباكات مع جماعات إرهابية.

يأتي ذلك فيما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي. كما التقى جوتيريش عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.

وقال جوتيريش، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "أغادر ليبيا وأنا مفطور القلب وأشعر بقلق شديد"، مضيفاً "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجنب مواجهة عنيفة في طرابلس وحولها. الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياس. ومهما حدث، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي".

كان الجيش الوطني الليبي سيطر أمس على مدينة غريان غرب طرابلس بعد أن وجه المشير حفتر قوات الجيش الوطني الليبي بالتوجه إلى غرب ليبيا لتطهيره من الجماعات الإرهابية.