كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيات الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الحديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، خسائر فادحة في مدينة الحديدة غربي اليمن، بعد محاولاتها التسلل صوب الأحياء السكنية المحررة.

وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، في بيان، إن "الميليشيات الحوثية بمدينة الحديدة دفعت في الساعات الأولى من الخليج 365، بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، بغطاء ناري مكثف من مختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، ولكن دون جدوى".

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وأكد البيان، بحسب موقع "2 ديسمبر"، أن محاولة التسلل انتهت كسابقاتها بمصرع وجرح معظم المتسللين، وفرار البقية على يد رجال حراس الجمهورية.

ودمرت مدفعية حراس الجمهورية عربة مسلحة كانت تقصف بشكل مباشر مستشفى "22 مايو" في شارع الخمسين، وفقاً للإعلام العسكري.