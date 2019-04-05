كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف أنفاق عمرها 2000 عام تحت مستوطنة يهودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم اكتشاف مستوطنة يهودية قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام في إسرائيل، حيث تم العثور على أنفاق مكشوفة تحت الأرض استخدمها المتمردون ضد الرومان خلال تمرد بار كوكبة عام 135 م.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنه ظهرت أيضاً أدلة تثبت أن المنطقة كانت تستخدم خلال الثورة اليهودية الأولى عام 70 بعد الميلاد لتخزين البضائع في غرف تحت الأرض.

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وكشف علماء الآثار أيضًا عن أجزاء من برج مراقبة، ومقالب قمام ، ومخابز، وعملات من العصر الروماني، وحمام طقوس يهودي- وأوعية من الحجر الجيري تستخدم في الطقوس.

كما تم العثور على مصباح نادر من الزيت مزين بطبقة منورة ذات تسعة أفرع وهو يعتبر أهم اكتشاف ثقافي في الموقع في الصحراء.

وكانت الآثار المكتشفة على مساحة نصف فدان جزء من مشروع نظمه أكاديميون من جامعة بن جوريون في النقب وسلطة الآثار الإسرائيلية قبل بلدة سكنية جديدة يجري بناؤها في المنطقة بالقرب من بئر السبع.