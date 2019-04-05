كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: قوات الجيش الليبي لن تتوقف حتى إتمام العملية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات تتقدم بشكل مباشر إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرتها الكاملة على المطار.

وأضاف المسماري "رصدنا تحركات للمليشيات المسلحة تجاه منطقتى الشويرف والجفرة، معلنا عن سقوط "5 شهداء في صفوف قواتنا خلال معركة تحرير طرابلس".

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة، أن لعمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحرير طرابلس.

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وثمن المسماري جهود أهالي طرابلس في دعم قوات الجيش الليبي بالمنطقة المحررة.

وقال المسماري "قواتنا تتقدم نحو طرابلس رغم قطعها مسافات طويلة تقدر بأكثر من 1000 كم"، مشيرا إلى أن معركة القوات الليبية "ستكون من تخوم العاصمة الليبية طرابلس".

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي العسكريين المشاركين في تحرير طرابلس باحترام حقوق الإنسان وتأمين المدنيين.

وأشار المسماري إلى أن طائرة جوية أقلعت من مطار مصراتة وقصفت قوات الجيش المتقدمة لتحرير طرابلس، وأتبع ذلك بالتأكيد على "نحتفظ بحقنا في الرد على أي مصدر نيران يستهدف قواتنا العسكرية".