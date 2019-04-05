كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يعرب عن قلقه بعد مغادرة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بقلق عميق، وذلك بعد اجتماعه مع القائد الشرقي خليفة حفتر في ليبيا، اليوم الجمعة في محاولة لتجنب تجدد الحرب الأهلية مع تقدم قواته في طرابلس لتحدي الحكومة المعترف بها دولياً.

وأثار التقدم العسكري للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، الذي يتحالف مع إدارة موازية مقرها في الشرق، تصعيد خطير في صراع على السلطة استمر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

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وقال أنطونيو جوتيريس، عبر موقع تويتر :"أغادر ليبيا بقلب مثقل وقلق عميق، لا زلت آمل أن يكون من الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها".