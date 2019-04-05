كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا فى بؤرة اهتمام اجتماع مجموعة الـ7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناقش وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، تهديد تجدد الحرب الأهلية الليبية في اجتماع في غرب فرنسا اليوم الجمعة، حيث سعت القوى العالمية لنزع فتيل تصعيد خطير في صراع القوة على منتج النفط.

وأدى التقدم العسكري نحو طرابلس والحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة القائد الشرقي خليفة حفتر إلى مفاجأة الأمم المتحدة، تماماً كما كان أمينها العام في العاصمة للتخطيط لمؤتمر سلام في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وقبل بدء القمة بفترة وجيزة، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن مجموعة السبع تراقب الوضع بقلق كبير، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، إنه من المرجح أن تكون ليبيا في قلب المناقشة اليوم وغداً، وسيتم النظر فيها بالتفصيل، ونأمل أن يسمح لنا بالمضي قدماً وتجنب تفاقم الوضع".