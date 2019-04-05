كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة التركية تؤكد استمرارها فى الصدارة مع إعادة فرز الأصوات باسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشح المعارض الرئيسي لتركيا في الانتخابات البلدية في اسطنبول، اليوم الجمعة، إنه لا يزال متقدمًا على منافسه بعد إعادة فرز الأصوات غير الصحيحة في حوالي نصف مناطق المدينة التي طعن في نتيجتها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعانى حزب العدالة والتنمية، الذي تضرر من تباطؤ الاقتصاد، من خسارته الواضحة لإسطنبول، المركز التجاري لتركيا ، والعاصمة أنقرة، في الانتخابات المحلية يوم الأحد.

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وفي ظل السلطة على الصعيد الوطني منذ عام 2002، سيطر حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميون على أكبر مدينتين في تركيا منذ ربع قرن.

وقال مرشح بلدية حزب الشعب الجمهوري المعارض "عكرمة إمام أوغلو"، إنه حصل على 17742 صوتًا مقابل منافسه في حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بعد إعادة فرز الأصوات غير الصالحة في 17 من 39 منطقة في إسطنبول، وقال إن هذه الفجوة لن تتغير كثيرا بعد انتهاء إعادة فرز الأصوات.

وأضاف :"مما أراه، يجب أن ينتهي هذا الأسبوع، ستقع في نطاق يتراوح بين 18000 و 20000، وهذا ما تظهره جميع عمليات إعادة الفرز.

وقال إمام أوغلو لقناة فوكس تي في التركية: "هذه أرقام ضيقة للغاية"، مضيفًا أن كلا الحزبين حصلا على أصوات في عملية إعادة فرز الأصوات.