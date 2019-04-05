كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يسقط فى استطلاعات الرأى قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلف منافسه الرئيسي في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع المقبل، لكن لا يزال أمامه طريق أسهل لتشكيل حكومة من شأنها أن تبقيه في السلطة لفترة خامسة قياسية.

ويسيطر نتنياهو، على السياسة الإسرائيلية منذ جيل، ويقاتل من أجل بقائه السياسي ضد الجنرال السابق بيني جانتز، وهو مبتدئ سياسي.

ومن غير المرجح أن يتم تحديد النتيجة في يوم الانتخابات، عندما يدلي الناخبون بأصواتهم لقوائم الأحزاب، ولم يفز أي حزب بأغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، مما يعني أن أيامًا أو حتى أسابيع من مفاوضات الائتلاف ستنتظره.

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ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّ لوائح الاتهام الجنائية التي تلوح في الأفق ضد نتنياهو، من مخالفات رشوة واحتيال، يمكن أن تحجب مستقبله السياسي وأي حكومة قد يرأسها، وربما تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب "جارتز" الذي ينتمي إلى حزب "جانتس" سيحصل يوم الجمعة على 30 مقعدًا، أي أكثر من الـ 26 توقعًا للليكود اليميني لنتنياهو.