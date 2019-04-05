كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسيطر على مطار طرابلس الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في ٢٠١٤ جنوب العاصمة طرابلس فيما تدور الاشتباكات بالقرب منه.

وقال المصدر العسكري لوكالة سبوتنيك إن "قوات الجيش الليبي قد تقدمت نحو العاصمة طرابلس وفرضت سيطرتها على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في ٢٠١٤، بجنوب العاصمة طرابلس"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش تشتبك الآن مع قوة مكافحة الإرهاب برئاسة أميرها الجحاوي، وكتيبة النواصي اللتان تتبعان قوات حكومة الوفاق ".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.