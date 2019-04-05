ساعات قبل نطق بالأحكام الاستئنافية في حق معتقلي الريف.. وقفة تضامنية أمام المحكمة – فيديو

نظمت “لجنة دعم معتقلي حراك الريف”، أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 5 أبريل، وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك، تزامنا مع وقت المداولة لإصدار الأحكام الاستئنافية، الصادرة في حق 53 من معتقلي حراك الريف المرحلين إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وعرفت هذه الوقفة حضور عدد من عائلات معتقلي الحراك، ونشطاء، وهيأت سياسية تنتمي إلى اليسار والعدل والإحسان.

وعبر الحضور عن استنكارهم من أحكام الابتدائية التي وصفتها بالجائرة مطالبين بـ” البراءة لمعتقلي الحراك”.

وتم ترديد شعارات مثل “الشعب يريد سراح المعتقل وريافة ماشي أوباش وحرية وينك وينك، الكرامة وينك وينك..”

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وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريحها لـ”اليوم 24″: “العالم كله يعرف أزمات، كلنا نشاهد الحراك التي تشهده الجزائر، وكيف رفض قضاة الجزائر محاكمة النشطاء، الذين يطالبون بالتغيير الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية”.

وتابعت منيب” على الدولة عتيقة أن تعتمد على الحكمة والعقل بالإفراج الفوري للمعتقلين”.

يشار إلى أن محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت أحكاما تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة و20 سنة على المعتقلين.