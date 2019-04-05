فرقة إيموراجي ونعيمة إلياس بالسجن !

قامت فرقة إيموراجي الكوميدية، رفقة الفنانة نعيمة إلياس، بحر الأسبوع الحالي، بزيارة للسجن بمدينة زاكورة، على هامش عرض قدموه في نفس المدينة، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي للمساجين.

وزار أعضاء هيموراجي، إحدى المدارس المهمشة وساهموا في صباغة جدرانها، كما أهدوا التلاميذ محفظات وأدوات مدرسية في خطوة إنسانية تعكس دور الفن في خدمة المجتمع.

وقدمت مجموعة هيموراجي والفنانة نعيمة إلياس عرضا كوميديا بالمركب الثقافي زاكورة، شهد حضورا جماهريا كثيفا.

وعوضت نعيمة إلياس الفنانة سعدية أزكون في العرض، نظرا لانشغالها بتصوير عمل رمضاني.

وتحل نهاية الأسبوع مجموعة “إيموراجي” بمدينة ورزازات للقاء الجمهور هناك، علما أن مداخيل هذا العرض وباقي العروض ستخصص لدعم جمعيات مغربية تنشط في الأعمال الإنسانية والخيرية.