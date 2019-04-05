لأول مرة.. “الاستقلال” يعقد لجنته المركزية بالصحراء.. والتعليم يهيمن على النقاش

في ظل النقاش والجدل الذي رافق مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بمجلس النواب، وما رافقه من “بلوكاج”، ثم مطالبة حزب الاستقلال رئيس الحكومة بتفعيل الفصل 103 من الدستور، يستعد حزب علال الفاسي لعقد اللجنة المركزية للحزب بالصحراء المغربية، وذلك لأول مرة.

وسيهيمن النقاش حول إصلاح التعليم، في العلاقة بمشروع القانون الإطار المذكور، على جدول أعمال اللجنة المركزية للحزب، التي ستجتمع، صباح غد السبت، بمدينة العيون.

وسيقدم الأمين العام للحزب، نزار بركة، عرضا سياسيا أمام أعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية للحزب (حوالي 130 عضوا)، وبحضور أعضاء فريقي الحزب بمجلسي البرلمان (68 برلمانيا).

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وينتظر أن يعبر نزار بركة، عن مواقف الحزب بخصوص ما أثير من جدل حول فرنىسة التعليم، وعقب الانتقادات التي وجهت للحزب، إثر التوافق مع الفرق البرلمانية، حول المواد المتعلقة بلغة التدريس.

وإذا كان اليوم الأول من الإنزال الاستقلالي بأقاليم الصحراء، سيعرف عقد اللجنة المركزية للحزب، فإن فريقي الحزب بالبرلمان، سينظمان بمعية اللجنة التنفيذية، وعلى مدى ثلاثة أيام، قافلة تجوب المدن الكبرى للصحراء.

ومن المرتقب أن يؤطر نزار بركة تجمعات خطابية بكل من السمارة وطاطا وبوجدور والداخلة.