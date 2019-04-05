والدة سعيد عويطة: ” كل ما قاله والده كذب.. سعيد مرضي وسعيت وبعت عليه فالجوطية باش كبرتو حتى وصل” -فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

ردت والدة البطل العالمي سعيد عويطة، عن تصريحات والده، والتي يتهم فيها ابنه، البطل العالمي والأولمبي في ألعاب القوى، بالعقوق والاعتداء عليه، وكذا تهميشه لأزيد من 21 سنة.

وقالت والدة سعيد عويطة، في الندوة الصحفية التي عقدها، عشية اليوم الجمعة بالدار البيضاء: ” هذا التصريح أثر كثيرا على العائلة، سعيد ليست له علاقة بهذا الموضوع، هو نتاج التربية الحسنة، وقد أعال عائلتنا منذ صغره، لدي مسكنين، بفضل ابني، وعلاقاتي مع جميع أبنائي جد قوية، كما أني ربيتهم وسهرت على تربيتهم”.

وأضافت: ” سعيد عاش معي كل الظروف الصعبة التي عشتها، أما زوجي لقد سمح في أكثر من مرة، وتزوج في أكثر من مناسبة، وأكثر من إمرأة، أنا من أوصل سعيد عويطة إلى ما بلغه اليوم، اشتغلت عليه منذ الصغر، وهو الآن أعاد لي كل الفضل، لم يسبق له أبدا أن طردني، بل بالعكس، تربيته حسنة جدا”.

واختتمت تصريحها بالقول : ” زوجي كان مدمن بالخمر، ولم أكن أجد أبدا ما أربي به أبنائي، لقد اضطريت لبيع ملابسي وأثاث منزلي من أجل تربيتهم، من العار عليه ما فعله، والهدف منه هو تشويه سمعتهم، وسمعة أبنائي لا يمكن تشويهها أبدا، لأنهم أبناء تلقوا التربية الحسنة”.

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إليكم شهادة والدة سعيد عويطة: