الطيبة: مصرع شاب في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من الطيبة، مصرعه، مساء الجمعة، إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند المدخل الشمالي للطيبة.
وحاولت الطواقم الطبية المتواجدة في المكان إنقاذ حياة الشاب، عبر إجراء عمليات الإنعاش له، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وأعلن الطبيب المرافق وفاته على الفور.
من جهتها، قالت الشرطة إنها بدأت تحقيقًا في ملابسات الحادث.
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