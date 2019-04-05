شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدخل طرابلس ويسيطر على مطار المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته دخلت العاصمة طرابلس من عدة محاور وفرضت سيطرتها على مطار المدينة ضمن حملة “الفتح المبين”.

وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في طريق المطار بعد سيطرتها عليه، داعياً أهالي العاصمة إلى الابتعاد عن “مكان تجمع العصابات”.

وأعلن الإعلام الحربي للجيش بسط سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بالعاصمة.

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وأضاف أن القوات المسلحة دخلت منطقة السواني على الأطراف الجنوبية لطرابلس، وألقت القبض على مجموعة من “الإرهابيين الفارين من بنغازي” وضبطت أسلحة وذخائر مخزنة في ذلك المكان.

يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت في محيط العاصمة بين قوات تابعة لحفتر من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق.

وأشار شهود العيان إلى أن الاشتباكات جرت باستخدام المدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يتم إيقاف العملية العسكرية حتى إتمامها.