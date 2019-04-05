شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على 34 سفينة بفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" التابعة للدولة، في ضربة جديدة للحكومة.
وأضاف في كلمة بهيوستون، أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على شركتين أخريين تنقلان النفط الفنزويلي إلى كوبا.
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