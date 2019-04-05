" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رابطة علماء إريتريا، افتتاح فرع لها في تركيا، بداية أبريل/نيسان الجاري، وفي فضيحة متكاملة الأركان لمؤامراتها لم تخف قياداتها اهتمامها بالشأن السياسي الداخلي لهذا البلد في تناقض مع صفتها التنظيمية كونها تعمل تحت ستار تنظيم دعوي غير سياسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إريتريا تتهم تركيا وقطر بزعزعة استقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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