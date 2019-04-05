محكمة طوكيو تقرر احتجاز كارلوس غصن حتى 14 أبريل

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قالت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الجمعة، إنها وافقت على طلب ممثلى الادعاء بحبس رئيس شركة "نيسان" المُقال، كارلوس غصن، لمدة 10 أيام، وهو قرار قال محاميه إنه سيطعن عليه. وقالت المحكمة إنها وافقت على احتجاز غصن حتى 14 أبريل. وقال جونيشيرو هيروناكا، محامى غصن، للصحفيين، إن فريق الدفاع سيرفع دعوى استئناف اليوم الجمعة. كانت السلطات اليابانية ألقت القبض على "غصن" للمرة الرابعة، أمس الخميس، بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية.

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة. وقال ممثلو الادعاء في طوكيو، إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. Advertisements ووصفت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة. وقال ممثلو الادعاء في طوكيو، إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو/ تموز 2018؛ بهدف التربح، في خرق لواجباته القانونية لنيسان. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعليا، ولم تستشهد الوكالة بأي مصادر. كانت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية قالت إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة، وقال غصن في بيان: "اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي".

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